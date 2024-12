Alluvioni, De Pascale a Tgcom24Tour": "Renderemo sicuro il territorio"

Chiaramente, si è parlato anche di Università e, in particolare, dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, e del problema degli alloggi. "Negli ultimi due anni, abbiamo visto una modifica della provenienza degli studenti. Registriamo un calo abbastanza marcato di studenti fuori regione, un aumento consistente degli studenti internazionali e di quelli della Regione. Questo è dovuto a due fatti dal mio punto di vista: il primo è che le difficoltà economiche iniziano a farsi sentire e fanno sì che gli studenti studino di più vicino alle università più vicine e secondo abbiamo avuto e abbiamo un problema di alloggi sulla città di Bologna ma anche sulle città della Romagna. Stiamo cercando di fare il possibile per dotare le città di alloggi idonei a contenere i nostri studenti. Il problema su Bologna è molto maggiore per il boom dei b&b, per il turismo, che è cresciuto enormemente negli ultimi anni, ma anche per un aumento delle aziende che hanno incrementato i loro stabilimenti in città. Bisogna trovare un equilibrio tra turismo e università. In questo momento non c'è. Sono convinto che possiamo trovarlo, lavorando tutti insieme", ha affermato Molari.