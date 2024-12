"Tgcom24Tour" a Bologna, imprese a confronto: quadro macroeconomico e strategie

Gigliotti ha invece auspicato "una ristrutturazione profonda del servizio sanitario pubblico". "Non penso neanche che sia soltanto una questione di cifre stanziate, quanto probabilmente il fatto di riflettere su come facciamo sanità pubblica. Oggi ci sono 16 milioni di italiani che hanno una capacità di spesa limitata che riescono a utilizzare la sanità integrativa, cioè tutto ciò che il servizio sanitario pubblico non fa: le prestazioni extra LEA. Il fatto che noi già garantiamo queste ultime dovrebbe alleggerire la pressione sul sistema pubblico, ma ormai non è più sufficiente. Abbiamo infatti generato un accumulo di code su prestazioni più ordinarie, come visite specialistiche o esami diagnostici. Inoltre, c'è un 36% di italiani che rinuncia alle cure: non ha la possibilità di spendere per andare in strutture private e quindi non potendo farle nel pubblico perché purtroppo quest'ultimo è in difficoltà rinuncia. Noi, con la nostra attività, cerchiamo di garantire oltre alle prestazioni extra LEA quelle visite specialistiche, esami diagnostici o interventi chirurgici che non vengono fatti all'interno delle strutture pubbliche. Quest'anno chiuderemo con 7 milioni di prestazioni", ha aggiunto.