"Tgcom24Tour" a Bologna, focus turismo: prospettive Emilia-Romagna 2025

"Quando finisce la stagione balneare tradizionale, noi apriamo una seconda stagione turistica. Ogni anno, a Rimini, per le manifestazioni fieristiche, arrivano persone da 146 Paesi nel mondo. Questa è un esempio di sfida vinta per la destagionalizzazione di una destinazione turistica. Nel 2000, ultimo anno di funzione del vecchio quartiere fieristico, le presenze da gennaio a maggio erano circa un milione e 50mila, oggi sono 350mila in più. Questa è la prova tangibile che per il turismo sviluppare una capacità fieristico-congressuale è una chiave vincente", ha dichiarato Peraboni.