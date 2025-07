"Tgcom24Tour" a Bari: focus su territorio, pmi, dazi e occupazione di qualità

A confermare il momento di sinergia positivo tra Confindustria e Regione, sindacati e gli altri attori in campo economico interviene il presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana, che precisa: "Pur nelle differenze su alcuni punti, i bandi della Puglia, scritti insieme, sono i migliori a livello nazionale. Sono 'a sportello', non, cioè, con il click day e se il progetto è valido merita il finanziamento, senza mediazione politica c'è l'accesso ai finanziamenti, grande vantaggio". Questo nonostante le criticità "legate al fatto che dobbiamo colmare il divario con il Nord Italia e il Nord Europa, anche con infrastrutture materiali e immateriali di cui abbiamo bisogno per competere in maniera ancora più valida. Per esempio l'Alta Velocità sulla linea adriatica dipende da una volontà nazionale, perché qui si sta superando l'idea del piccolo e bello e per crescere gli imprenditori hanno bisogno delle condizioni. Abbiamo ottime università e competenze, così i ragazzi non hanno più necessità di andar via perché qui le possibilità ci sono".