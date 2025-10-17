Venerdì 17, a spasso... tra le superstizioni

Venerdì 17, una giornata complicata in Italia per chi crede alla superstizione. La sfortuna associata al 17 è, infatti, una prerogativa tipicamente italiana. In altri Paesi la malasorte è legata al numero 13 e risale alla mitologia scandinava dei 12 semidei e del tredicesimo, Loki, crudele con gli uomini. Le radici della sfortuna associata al numero 17 sono, invece, diverse e l'abbinamento con il giorno del venerdì è tipico dei Paesi di tradizione greco-latina.