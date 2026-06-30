Un’isola incontaminata in Scozia è in vendita...e costa meno di una casa a Milano

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E' un lembo di terra di 88 acri nelle remote Summer Isles. Dotata di una casetta alimentata a energia solare, scogliere scenografiche e una fauna ricchissima rappresenta il rifugio off-grid ideale per chi cerca solitudine
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L'isola di Mullagrach, un lembo di terra di 88 acri nelle remote Summer Isles, è in vendita all'asta con un prezzo guida di 350.000 sterline (circa 405.000 euro), meno del costo medio di una casa in molte zone del Regno Unito. E dell'Italia. Dotata di una casetta alimentata a energia solare, scogliere scenografiche e una fauna ricchissima, rappresenta il rifugio off-grid ideale per chi cerca solitudine in uno dei paesaggi più spettacolari della Gran Bretagna.
L'annuncio - E' in vendita sul sito Savills. Si trova nell'area del consiglio delle Highland, nella parte nord-occidentale del paese, ed è una vera e propria oasi di pace e di tranquillità. Raggiungibile via mare dai porti di Ullapool e Old Dornie, vanta incredibili calette e viste mozzafiato, nonché distese di terreno incontaminate e disabitate. L'unico edificio presente sull'isola, infatti, è una baita con un tetto ricoperto di erica ma, mimetizzandosi con la vegetazione circostante, a primo impatto sembra essere letteralmente invisibile. Al suo interno ci sono due letti a cassettone, una stufa a legno e una cucina attrezzata con zona pranzo, il tutto arredato con uno stile minimalista.