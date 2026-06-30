Un’isola incontaminata in Scozia è in vendita...e costa meno di una casa a Milano

L'annuncio - E' in vendita sul sito Savills. Si trova nell'area del consiglio delle Highland, nella parte nord-occidentale del paese, ed è una vera e propria oasi di pace e di tranquillità. Raggiungibile via mare dai porti di Ullapool e Old Dornie, vanta incredibili calette e viste mozzafiato, nonché distese di terreno incontaminate e disabitate. L'unico edificio presente sull'isola, infatti, è una baita con un tetto ricoperto di erica ma, mimetizzandosi con la vegetazione circostante, a primo impatto sembra essere letteralmente invisibile. Al suo interno ci sono due letti a cassettone, una stufa a legno e una cucina attrezzata con zona pranzo, il tutto arredato con uno stile minimalista.