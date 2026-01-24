"Nel 2026 riscopriamo la vecchia tecnologia: mp3, lettori Cd, walkman, telefoni a conchiglia. Spargi la voce". È questo il trend del momento su Tik Tok, dove diversi utenti hanno condiviso caroselli e brevi carrellate di immagini per invogliare al ritorno all'analogico. Tra gli oggetti più gettonati, le macchine fotografiche, anche usa e getta.



I vinili ormai parte della nostra quotidianità, sono al primo posto nella lista dei preferiti della Generazione Z (i nativi digitali): secondo una ricerca della Federazione Industria Musicale Italiana, nella prima metà del 2025 le vendite dei vinili sono cresciute del 17%. Complice, forse, anche Taylor Swift, che li ha fatti riscoprire ai fan. Tra le altre celebrities innamorate del vintage ci sono anche Zendaya, inseparabile dalle sue vecchie macchine fotografiche e Camila Cabello che su Instagram ha parlato di "social detox" al corredo di un carosello. Sul fronte dei videogiochi torna la passione per gli arcade, soprattutto con Pacman e Tetris. Una realtà molto diversa e distante dagli app store a cui ormai siamo abituati.