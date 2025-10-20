"Ritorno al futuro", 40 anni di viaggi nel tempo: revival al cinema

Nella sua autobiografia "Future Boy", Michael J. Fox ha raccontato di aver odiato girare le scene a bordo della Delorian, una delle auto più famose della storia del cinema: "Ho potuto guidare la DeLorean. Lo so cosa starete pensando… che figata! Anche io lo pensavo, all’inizio, ma ho imparato a odiarla molto presto. Prima di tutto, ammettiamolo: era una macchina di m...a. L’acceleratore era lento, le finiture e gli interni economici. E questo ben prima che la nostra crew degli effetti speciali ci mettesse del suo (con un bel po’ di milioni di dollari)". E ha aggiunto: "Quegli aggeggi arrangiati alla buona – il flusso canalizzatore, gli orologi e altri orpelli – erano spigolosi, metallici e taglienti. Dopo la prima esperienza al volante e per tutto il resto delle riprese, le mie mani sono diventate un reticolo di tagli, avevo i lividi sulle nocche e delle contusioni ai gomiti perché continuavo a sbattere contro il cruscotto. Ma, come si dice nello show business, il dolore è temporaneo, il cinema è per sempre".