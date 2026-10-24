Stanotte torna l’ora solare, ecco come evitare il mini jet lag

Questa salutiamo l'ora legale e torniamo all'ora solare. Alle 3 del mattino gli orologi dovranno essere spostati alle 2 regalando sulla carta un'ora di sonno in più. Ma l'effetto più evidente sarà quello sulla percezione della giornata. La quantità complessiva di luce naturale non cambia, ma sarà distribuita diversamente: il sole sorgerà e tramonterà circa un’ora prima rispetto a oggi. Per molti significa iniziare la giornata con più luce, ma anche ritrovarsi a uscire dall’ufficio o da scuola quando è già buio. Un cambiamento che, sommato all’accorciarsi naturale delle giornate autunnali, può incidere sull’umore e sulla sensazione di energia. Gli esperti parlano infatti di una sorta di mini jet lag: non si cambia fuso orario, ma il nostro organismo deve comunque adattare i propri ritmi biologici al nuovo orario. Una buona notizia, però, c’è: rispetto al passaggio primaverile all'ora legale, il ritorno all'ora solare è generalmente percepito come meno faticoso. E dopo pochi giorni con qualche accorgimento, il nostro "orologio interno" sarà già tornato in perfetta sintonia con il nuovo orario.