Torna l'ora solare, Terna: "Con quella legale risparmiati 90 milioni di euro nel 2026"

Con il ritorno dell'ora solare previsto nella notte tra sabato 24 e domenica 25, si chiude il periodo di ora legale che per quest'anno ha consentito minori consumi di energia elettrica per 300 milioni di kWh, pari al valore di fabbisogno medio annuo di circa 115mila famiglie. Secondo i dati di Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, questo risultato ha portato a un risparmio economico di oltre 90 milioni di euro. Oltre agli effetti sui consumi, i 7 mesi di ora legale hanno prodotto benefici anche a livello ambientale, con una riduzione delle emissioni di CO2 stimata per circa 140mila tonnellate.