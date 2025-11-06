A 86 anni torna sui banchi di scuola per aprire un caseificio: la nuova vita di Graciela, "la signora della mozzarella"

Graciela è nata a Buenos Aires, “figlia della Pampa”, come ama definirsi. Suo padre allevava bestiame, sua madre le insegnava il valore della tenacia. "Da bambina vivevo tra gli animali, respiravo libertà" racconta. Poi l'arrivo in Italia, a 27 anni per amore delle proprie radici: si laurea alla Pontificia Università Gregoriana, lavora all'ambasciata argentina e cresce tre figli. Con suo marito apre un locale a Pisoniano, vicino Roma: bistecche argentine, musica dal vivo, tango fino a notte fonda. "Era il nostro piccolo angolo di Buenos Aires in Italia" dichiara. Ma oggi, a ottantasei anni, Graciela ha un altro sogno: un allevamento di bufale e un caseificio dove produrre mozzarella Dop. "Un giorno sullo smartphone ho visto l’annuncio del corso del Consorzio e ho pensato: perché no?". Una vita piena, intensa, ma la fame di fare - e di imparare - non si è mai spenta.