Dalla penna rosa ai crackers di gamberetti, la premier Takaichi in Giappone è anche icona pop

Dalla borsa alla penna rosa - Quando si è fatta vedere in pubblico con la borsa Grace Delight di Hamano, un marchio giapponese di borse in pelle, le vendite sul sito sono state così tante che l’azienda ha dovuto sospenderle per un periodo (la borsa costa circa 700 euro). Non un accessorio di lusso ostentato, ma un oggetto funzionale, quasi neutro, che comunica ordine, controllo, quotidianità. Una borsa che racconta più di mille dichiarazioni. Poi ci sono i cracker di riso e gamberetti, con cui è stata fotografata su un treno, consumati con naturalezza, senza rituali né pose. Qualcosa di simile è accaduto con una penna rosa usata da Takaichi e che è diventata un oggetto molto ricercato tra le studentesse. Takaichi non colpisce per eccesso, ma per precisione. La sua forza non sta nella spettacolarità, bensì nella coerenza di un personaggio che sembra sempre uguale a se stesso e proprio per questo diventa iconico. Ogni apparizione è una variazione sul tema: stessa postura, stessa calma, stesso modo di occupare lo spazio. E soprattutto, stessi oggetti che diventano cult.