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Dopo la conquista del titolo di campione del mondo di Formula 1, Kimi Antonelli conquista anche il presepe di Bologna rappresentando sé stesso: una statuina con addosso la tuta da corsa e il casco nella mano destra e danti a lui le tagliatelle al ragù, il piatto bolognese che aveva tanto chiesto appena dopo la conclusione del Gran Premio del Messico 2026. Inaugurato nella giornata del 26 novembre, l'allestimento dell'intero presepe si trova nella basilica di San Petronio, più precisamente ai piedi delle Due Torri e incastonato nel pavimento a forma di cuore.
Su iniziativa di Confesercenti e con la contributo della Camera di commercio, la statuina di Kimi “è arrivata direttamente da San Gregorio Armeno”, spiega il direttore generale di Confesercenti, Loreno Rossi, specificando che la sua collocazione nel presepe è stata concordata con il primicerio della basilica, monsignor Andrea Grillenzoni. Non solo: secondo Rossi, si tratta anche dell'unico luogo in cui oggi si possono ammirare le Due Torri senza i lavori attorno, tanto da immaginarla come una tappa dei percorsi turistici bolognesi.
Personaggio dell’anno di Bologna
La scelta di mettere il neo campione del mondo della Formula 1 all'interno della rappresentazione della Natività viene dall'idea di “aggiungere una statuina del personaggio dell’anno di Bologna“, spiega il direttore generale di Confesercenti, Loreno Rossi. E quale scelta migliore se non quella del 20enne bolognese, fresco campione del mondo di Formula 1?
Nel presepe di Confesercenti si può notare anche un piatto di tagliatelle al ragù, proprio davanti a Kimi. Anche queste, aggiunge il direttore, sono simbolo di "bolognosità".
Una ricorrenza piena di significato
“Ho accettato subito e con grande gioia per la bellezza dell’opera in sé e per il suo significato", racconta don Grillenzoni, primicerio della Basilica di San Petronio, riferendosi a quando ha ricevuto la proposta di Confesercenti. "Il presepe rappresenta infatti - continua il primicerio - Cristo che ancora una volta nasce a Bologna, nasce all’ombra delle Due torri, nasce nel nostro contesto storico. Nasce nei nostri cuori, portando i valori cristiani. Prima di tutto quello della pace e della solidarietà, per riaffermare che ogni persona ha la sua dignità che va difesa sempre e comunque".
Un messaggio richiamato anche dall'autore dell'opera, Nicola Baravelli, secondo cui le Due Torri rappresentano "un baluardo della fede cristiana", mentre il presepe è incastonato in un pavimento a forma di cuore, proprio per lanciare un messaggio di pace in un contesto internazionale segnato dai conflitti.