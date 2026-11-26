“Ho accettato subito e con grande gioia per la bellezza dell’opera in sé e per il suo significato", racconta don Grillenzoni, primicerio della Basilica di San Petronio, riferendosi a quando ha ricevuto la proposta di Confesercenti. "Il presepe rappresenta infatti - continua il primicerio - Cristo che ancora una volta nasce a Bologna, nasce all’ombra delle Due torri, nasce nel nostro contesto storico. Nasce nei nostri cuori, portando i valori cristiani. Prima di tutto quello della pace e della solidarietà, per riaffermare che ogni persona ha la sua dignità che va difesa sempre e comunque".