Porcaroli–Scamarcio e il fascino di un amore senza età che sfida i cliché

Non solo Porcaroli-Scamarcio - La loro storia rimane un oggetto impermeabile alle opinioni esterne e allora, inevitabilmente, le opinioni proliferano. Ma non sono né i primi né gli ultimi a vivere un amore che non guarda all'anagrafe. Emmanuel e Brigitte Macron (24 anni di differenza), ad esempio, è una delle coppie più discusse e allo stesso tempo più salde della scena politica mondiale. Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones (25 anni di differenza), insieme dal 1999, un matrimonio di lunga durata a Hollywood. Oppure George Clooney e Amal Alamuddin Clooney (17 anni di differenza) è una delle coppie più ammirate: lui icona del cinema, lei avvocata di fama internazionale. E ancora: Jason Statham e Rosie Huntington-Whiteley ( 20 anni di differenza), legame stabile da più di un decennio, due figli insieme; Jeff Goldblum e Emilie Livingston (30 anni di differenza) attore ed ex-ginnasta canadese: un’unione che sfida ogni previsione. O Harrison Ford e Calista Flockhart (22 anni di differenza): insieme dai primi anni Duemila: una delle coppie più discrete di Hollywood. Ma la lista delle coppie "senza tempo" è ancora molto lunga.