Per l'Oxford Dictionary "rage bait" è la parola dell'anno 2025

L'editore ha selezionato la parola dell'anno in base a una votazione online sul suo sito web. Tre parole erano entrate nella rosa dei candidati: oltre a "rage bait", c'erano il sostantivo "aura farming" ovvero la creazione di un'immagine attraente e il verbo "biohack", che indica gli sforzi per migliorare le prestazioni del corpo cambiando dieta o stile di vita o utilizzando dispositivi tecnologici. Nel 2024, l'Oxford Dictionary ha nominato "brain rot" (marciume cerebrale) la parola dell'anno. Nel 2024, il termine ha guadagnato rapidamente popolarità sui social media ed è diventato parte integrante del vocabolario permanente di blogger e giornalisti.