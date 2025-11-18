La parola dell'anno 2025 del Cambridge Dictionary è "parasociale"

"Il termine 'parasociale' cattura lo spirito del 2025. È un ottimo esempio di come cambia il linguaggio. Quello che un tempo era un termine accademico specialistico è diventato di uso comune. Milioni di persone sono coinvolte in relazioni parasociali; molte altre sono semplicemente incuriosite dalla loro ascesa", ha infine dichiarato Colin McIntosh del Cambridge Dictionary.