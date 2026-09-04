Overtone ti ascolta e impara a conoscerti attraverso i tuoi racconti. Da lì viene fuori chi sei. Le presentazioni vengono fatte se vale la pena essere fatte, senza che l'utente debba passare ore e ore a fare swipe. Sulla piattaforma non ci sono profili, foto e biografie per dire qualcosa in più di noi stessi. Tutte cose, secondo McLeod, che sono la parte meno umana dell'esperienza delle app d'incontri. "Nessuno di questi passaggi esiste perché qualcuno li ha voluti. Esistono perché erano il meglio che la tecnologia potesse offrire".