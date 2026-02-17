Tra intimità familiare e responsabilità pubblica: una nuova luce sul rapporto tra Kate Middleton e Pippa

Kate Middleton, primo discorso pubblico dopo la diagnosi di cancro
© Tgcom24
© Tgcom24
Secondo la nuova biografia William and Catherine: The Intimate Inside Story, scritta dall'editore di cronaca reale Russell Myers, durante la malattia della principessa del Galles sua sorella avrebbe giocato un ruolo di sostegno tanto discreto quanto significativo
© -olycom
Nell’universo mediatico spesso spietato della monarchia britannica, la relazione tra Kate Middleton e sua sorella Pippa è sempre stata oggetto di gossip, tra fake news e rumors direttamente dal palazzo. Nelle ultime settimane ha suscitato un rinnovato interesse pubblico grazie alle rivelazioni del primo libro dedicato congiuntamente alla vita della principessa del Galles e del principe William scritto dal giornalista reale Russell Myers. Secondo quanto rivela la nuova biografia William and Catherine: The Intimate Inside Story, scritta dall'editore di cronaca reale del Mirror, Pippa ha svolto un ruolo finora sconosciuto. Il ritratto che emerge non è quello di un semplice legame di sangue, ma di una collaborazione concreta nei momenti più critici della vita di Kate, la sua malattia.
Un ruolo chiave nei momenti più difficili - Secondo estratti pubblicati in anteprima, il libro rivela che Pippa Middleton ha avuto un ruolo importante nella gestione comunicativa di Kate durante la sua battaglia contro il cancro nel 2024. Sebbene la principessa del Galles abbia scelto di rendere pubblica la notizia con un messaggio video autentico e molto personale, fu proprio Pippa ad aiutare la sorella a plasmare il testo di quel discorso, lavorando al suo fianco per dare un tono sincero e rassicurante al messaggio pubblicato in marzo di quell’anno.La diagnosi aveva scosso l’opinione pubblica globale, e proprio il coinvolgimento di Pippa ha confermato un dato già noto negli ambienti reali: il rapporto tra le sorelle è basato su una forte fiducia personale, che trascende le aspettative dei tabloid.In privato, raccontano fonti vicine all’autore, non si tratta di un rapporto formale ma di quello che, in passato, Pippa stessa aveva definito “molto normale”: supporto reciproco, confidenze e un legame nato ben prima delle luci dei riflettori.
© Tgcom24
© Tgcom24
Un sostegno che ha superato i riflettori - Il racconto di Myers conferma non solo il ruolo di Pippa nel sostenere Kate durante la malattia, ma anche la continuità di quel legame nei mesi successivi, con la sorella minore al fianco della famiglia reale in eventi pubblici come Wimbledon e concerti di beneficenza, un gesto che ha ribadito la fedeltà di Pippa verso la principessa nei momenti pubblici e privati. Questo ritratto riflette anche un’ambizione di umanizzare le figure reali, mostrando come, nel cuore delle grandi istituzioni, restino rapporti familiari profondi e resilienti che modellano le scelte, le comunicazioni e, in ultima analisi, la narrazione pubblica del loro ruolo.
Rara normalità - Gli esperti di casa reale osservano che, mentre i Middleton hanno saputo mantenere un profilo relativamente basso rispetto ai Windsor, la presenza di Pippa alle spalle di alcuni dei momenti più significativi della vita di Kate sottolinea come il loro rapporto sia improntato a un equilibrio raro tra normalità e impegno pubblico. Al contempo, pur non emergendo nel libro alcun conflitto aperto tra le sorelle, il semplice fatto che questa collaborazione sia ora rivelata indica un desiderio di raccontare una storia più complessa e autentica rispetto alle versioni semplificate dei tabloid.
© IPA
© IPA
Una narrazione opposta al gossip - In sintesi, mentre il gossip tende a leggere in chiave competitiva o conflittuale aspetti normali di una relazione familiare complessa, senza solide basi di verità documentata., il nuovo libro di Russell Myers non solo conferma un legame molto forte tra Kate e Pippa Middleton radicato su stima e solidarietà, ma lo pone al centro di uno dei momenti più delicati e toccanti della recente storia reale, rivelando come una sorella “normale” possa avere un ruolo straordinario nella vita della futura regina.
Un legame comune anche ad altre sorelle "vip" - Il legame tra sorelle capace di intrecciare complicità personale e sostegno professionale non è raro tra le figure pubbliche. Basti pensare a Serena Williams e Venus Williams, unite da un rapporto che ha attraversato rivalità sportive e trionfi condivisi, trasformando la competizione in forza reciproca. O ancora a Beyoncé e Solange Knowles, che hanno costruito carriere autonome ma restano legate da una solidarietà familiare visibile nei momenti chiave della loro vita pubblica. Anche nel mondo della monarchia britannica il rapporto tra Princess Beatrice e Princess Eugenie viene spesso descritto come profondo e complice, fondato su un sostegno discreto ma costante. In tutti questi casi, la sorellanza si rivela una trama invisibile che sostiene percorsi individuali molto esposti, dimostrando come l’intensità di un legame familiare possa diventare una risorsa preziosa anche sotto i riflettori.