Tra intimità familiare e responsabilità pubblica: una nuova luce sul rapporto tra Kate Middleton e Pippa

Un ruolo chiave nei momenti più difficili - Secondo estratti pubblicati in anteprima, il libro rivela che Pippa Middleton ha avuto un ruolo importante nella gestione comunicativa di Kate durante la sua battaglia contro il cancro nel 2024. Sebbene la principessa del Galles abbia scelto di rendere pubblica la notizia con un messaggio video autentico e molto personale, fu proprio Pippa ad aiutare la sorella a plasmare il testo di quel discorso, lavorando al suo fianco per dare un tono sincero e rassicurante al messaggio pubblicato in marzo di quell’anno.La diagnosi aveva scosso l’opinione pubblica globale, e proprio il coinvolgimento di Pippa ha confermato un dato già noto negli ambienti reali: il rapporto tra le sorelle è basato su una forte fiducia personale, che trascende le aspettative dei tabloid.In privato, raccontano fonti vicine all’autore, non si tratta di un rapporto formale ma di quello che, in passato, Pippa stessa aveva definito “molto normale”: supporto reciproco, confidenze e un legame nato ben prima delle luci dei riflettori.