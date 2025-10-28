Usa, sempre più bambini con nomi ispirati alle armi

Wesson, Caliber e Shooter: se ti trovi negli Stati Uniti questo potrebbe ormai essere un nome comune. Infatti oltreoceano è in corso una tendenza da parte dei genitori di dare ai propri figli nomi legati alle armi, o comunque che inneggino alla violenza. Secondo i dati forniti dalla Social Security Administration tra i nomi ispirati alle armi, in crescita in questi anni, ci sarebbero anche Blade e Cannon. Questa "mania" americana non si limita agli ordigni, stanno spopolando anche nomi che richiamano alle aziende produttrici di armi come Remington, Colt, Ruger e Winchester. Questo fenomeno ha avuto un picco tra il 2021 e il 2022, ma per gli esperti è lontano dal tramontare.