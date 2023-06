Armi Usa, in Kentucky bimbo di 7 anni spara e uccide il fratello di 5

Il bambino avrebbe trovato per caso la pistola in giro per casa e avrebbe colpito accidentalmente il fratellino

Le armi da fuoco sono la principale causa di morte per bambini e adolescenti (da 1 a 19 anni) negli Stati Uniti, secondo il gruppo di difesa Everytown for Gun Safety. Quest'anno negli Stati Uniti ci sono state più di 150 sparatorie non intenzionali da parte di bambini, tra cui tre in Kentucky, che hanno causato complessivamente almeno 58 morti e 101 feriti. Secondo il Giffords Law Center, il Kentucky non ha leggi che impongano una sanzione a chi non mette in sicurezza un'arma da fuoco incustodita. Tuttavia lo Stato proibisce a chiunque di fornire "intenzionalmente, consapevolmente o incautamente" una pistola a un minore, a meno quest'ultimo non abbia il permesso legale di possederla".