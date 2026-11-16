Traffico a Milano, l'associazione Velocipiedi: "Diamo ai semafori la priorità ai tram"

Al centro c’è l’asservimento semaforico: il verde al passaggio del tram. Il report conta 329 incroci tranviari e 99 filoviari su cui intervenire e propone di partire dalle zone periferiche dove l’intervento è più semplice: via dei Missaglia, viale Testi, viale Lunigiana, via Solari–Giambellino–Gonin. I primi undici tratti, per un totale di 91 incroci, varrebbero il 27,7% del tempo recuperabile. Accanto a questo, la campagna chiede nuove sedi protette in corso Vercelli, foro Bonaparte, via Turati, via Procaccini, via Farini e sui viali percorsi dalle linee 90-91 a est. Ipotizzata anche una Ztl lungo la linea 9 tra Porta Romana e Porta Genova e meno permessi di accesso su via Larga, corso di Porta Vittoria, corso XXII Marzo e viale Corsica. L'eliminazione del divieto di accodamento, con banchine allungate fino a 60 metri e la possibilità di far sostare due vetture insieme. Un piano di razionalizzazione delle fermate, con l’esempio di piazzale Baiamonti, dove le due banchine sono separate da circa 180 metri e da un semaforo, mentre quella di viale Montello è a soli 170 metri. Ma non solo: anche l'accessibilità ai tram per le persone con disabilità è tra le richieste del report, con i carrelli che hanno un'altezza importante, mentre i tram più moderni presentano uno scalino su quasi tutte le pensiline della città. L'obiettivo è quello di rendere ogni entrata a "raso".