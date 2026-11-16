Traffico a Milano, l'associazione Velocipiedi: "Diamo ai semafori la priorità ai tram"
Presentato al Politecnico lo studio basato su 470 tracce Gps raccolte da volontari. Con la priorità semaforica, stimano i volontari, i tempi di percorrenza calerebbero del 17,7%di Matteo Bertolini
© Italy Photo Press
Il tram è uno dei simboli di Milano e un’attrazione per i turisti di tutto il mondo. Nessun altro mezzo di superficie può competere con l’armonia che si crea tra i vecchi carrelli e il paesaggio del centro storico milanese. Ma chi lo prende ogni giorno sa che è un mezzo lento: in media viaggia a 11 chilometri orari. E non è solo una sensazione: lo dice il report TRAMsformaMi di Velocipiedi, presentato martedì 10 novembre al Politecnico, secondo cui i tram passano il 18,8% del tempo fermi ai semafori, più di quanto ne serva per far salire e scendere i passeggeri.
Velocipiedi è un progetto di divulgazione su mobilità e urbanistica nato nel 2023. La campagna TRAMsformaMi è partita a inizio dicembre 2025 con una petizione sul portale Milano Partecipa, arrivata a mille firme in tre giorni. Raggiunto quell'obiettivo si era capito che molti pendolari vivevano in prima persona le criticità dei tram milanesi. Tra maggio e ottobre 2026 i volontari hanno registrato 470 tracce Gps, per 1.745 chilometri e 157 ore di servizio osservato, poi pulite e validate. L’analisi riguarda le 17 linee tranviarie urbane e i filobus 90, 91 e 92.
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Mappa delle sedi tipologiche sulla rete delle linee di forza
Cosa emerge
La velocità commerciale osservata è di 11,0 km/h per i tram (dai 9,8 della linea 19 ai 14,6 della 31) e di 13,3 per i filobus. Anche le linee in sede propria per oltre il 60% del percorso perdono almeno il 14% del tempo ai semafori: per gli autori la corsia riservata da sola non basta.
L’incrocio peggiore è piazza Cinque Giornate / corso XXII Marzo, con circa 700 minuti persi al giorno. Seguono via Larga / via Verziere, dove passano le linee 12, 19, 24 e 27 (oltre 50 secondi di attesa media per passaggio e circa 600 minuti al giorno) e piazza della Repubblica. Tre dei quindici incroci tranviari più critici si trovano in via dei Missaglia. Sui filobus il punto più penalizzante è piazza Caiazzo / viale Doria.
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Velocità media della rete secondo i dati delle tracce di “Priorità al tram!”
Il confronto con altre città europee
Il report mette a confronto Milano con altre nove città. Il tram milanese è quello con la velocità commerciale più lenta: le altre vanno dai 14,5 km/h di Vienna ai 19,1 di Praga. Eppure Milano ha il 54% della rete in sede riservata o protetta, una quota simile a quella di Vienna (53%). Secondo il report, la città austriaca ha la priorità semaforica su tre quarti della rete e da febbraio 2026 ha avviato un programma per velocizzarla: razionalizzazione delle fermate e divieto di sosta lungo i binari. Il caso di Zurigo, citato come riferimento, è quello di un piano partito nel 1977 con 200 milioni di franchi in dieci anni, puntando su priorità semaforica e sedi preferenziali invece che su una nuova metropolitana.
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Schema del procedimento: dati di ingresso, fasi di elaborazione e prodotti
Le proposte di Velocipiedi
Al centro c’è l’asservimento semaforico: il verde al passaggio del tram. Il report conta 329 incroci tranviari e 99 filoviari su cui intervenire e propone di partire dalle zone periferiche dove l’intervento è più semplice: via dei Missaglia, viale Testi, viale Lunigiana, via Solari–Giambellino–Gonin. I primi undici tratti, per un totale di 91 incroci, varrebbero il 27,7% del tempo recuperabile. Accanto a questo, la campagna chiede nuove sedi protette in corso Vercelli, foro Bonaparte, via Turati, via Procaccini, via Farini e sui viali percorsi dalle linee 90-91 a est. Ipotizzata anche una Ztl lungo la linea 9 tra Porta Romana e Porta Genova e meno permessi di accesso su via Larga, corso di Porta Vittoria, corso XXII Marzo e viale Corsica. L'eliminazione del divieto di accodamento, con banchine allungate fino a 60 metri e la possibilità di far sostare due vetture insieme. Un piano di razionalizzazione delle fermate, con l’esempio di piazzale Baiamonti, dove le due banchine sono separate da circa 180 metri e da un semaforo, mentre quella di viale Montello è a soli 170 metri. Ma non solo: anche l'accessibilità ai tram per le persone con disabilità è tra le richieste del report, con i carrelli che hanno un'altezza importante, mentre i tram più moderni presentano uno scalino su quasi tutte le pensiline della città. L'obiettivo è quello di rendere ogni entrata a "raso".
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Proposta di razionalizzazione delle fermate: il caso di Piazzale Baiamonti
I risultati
Secondo la simulazione, la priorità semaforica ridurrebbe del 17,7% i tempi di percorrenza dei tram e del 16,5% quelli dei filobus, portando la velocità commerciale programmata a 13,2 e 14,2 km/h. Su una corsa da 40 minuti sono circa sette minuti in meno. Il tempo recuperato vale circa 239.000 ore-vettura l’anno (195.000 sui tram e 44.000 sui filobus), pari a circa il 19% di corse in più sulla rete tranviaria e al 18% su quella filoviaria a parità di risorse. Per completare l’intervento servirebbero da 19 a 55 mesi per i tram, a seconda del ritmo: 18 incroci al mese o 6. Gli autori definiscono la misura prioritaria perché richiede investimenti e opere ridotti rispetto ad altri interventi.
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– Linea 16 direzione San Siro, tratto C.so Vercelli 40 - Via Faruffini 2: curva media dello stato di fatto e curvecon asservimento nei tre scenari
Lo stato di salute delle linee di superficie
Il servizio di superficie milanese è da tempo sotto pressione: un rapporto Traspol del Politecnico ha indicato una contrazione della rete del 15-20% tra il 2016 e il 2024, e a inizio 2025 Atm aveva bisogno di almeno 350 autisti in più. Tgcom24 ha chiesto un confronto ad Atm su questi dati e sulla presentazione del report ma non ha mai ricevuto risposta. Da circa un mese, intanto, è partita la sperimentazione dell'asservimento semaforico in via dei Missaglia, su cui, spiega il fondatore di Velocipiedi Gregory Lerouge, mancano informazioni e dati per valutare un miglioramento.
Gregory ha creato la pagina nell'estate del 2023 insieme ad altri ragazzi con l'intento di raccontare Milano in maniera tecnica, ma anche per riuscire a spiegare concetti tecnici in maniera semplice. Tutto questo per mostrare i problemi della città e mostrare delle possibili soluzioni.
Dopo il successo che ha avuto la pagina avete lanciato una raccolta firme e la campagna TRAMsformaMI
Sì, volevamo alzare il livello. Abbiamo tante proposte su come migliorare il sistema tranviario della città, ma ci siamo voluti concentrare sull’asservimento semaforico. Come prima cosa volevamo farci ascoltare dalle istituzioni: abbiamo lanciato una petizione sul sito del comune di Milano e in tre giorni siamo arrivati a mille firme. Un risultato straordinario che dimostra la risposta della nostra community (al tempo tra i 16 e 18mila followers ndr). Con le mille firme siamo stati obbligati a ricevere delle risposte dal Comune.
E dopo il raggiungimento dell’obiettivo avete anche collaborato con le istituzioni per costruire il report che avete presentato? O in qualche modo loro sanno quali sono i dati che avete estratto?
Non abbiamo presentato il report direttamente a loro. Tuttavia, col fatto che l’evento si sia tenuto al Politecnico penso abbia avuto una certa rilevanza. Abbiamo mandato un invito anche ad Atm, ma non sappiamo con certezza se ci fossero loro esponenti in sala. In ogni caso proveremo a portare il punto sopra i loro banchi: rimaniamo convinti che questi documenti siano importanti, ma Atm e il Comune sanno benissimo quali sono i punti di forza dell’asservimento semaforico. Sanno anche quello che devono fare. Quello che mi auguro è che la partecipazione popolare che ha portato alla stesura di questo report possa spingere le istituzioni ad implementare l’asservimento.
Infatti è stata lanciata una sperimentazione in via dei Missaglia circa un mese fa, cosa sappiamo?
Non sappiamo ancora che tecnologia hanno usato nello specifico. Cercando molto bene in giro e provando a chiedere alcune informazioni si trovano ma non c’è tutto. C’è molta riserva da parte delle istituzioni. Noi abbiamo provato a fare delle misurazioni, ma non abbiamo ancora abbastanza dati per dire se c’è stato un miglioramento o meno.
Quindi il prossimo passo di questa campagna sarà misurare bene l’andamento dei tram in via dei Missaglia e sperare di poter collaborare con Atm?
Sicuramente prenderemo più dati da via dei Missaglia. Quelli che possiamo prendere noi li ha certamente anche Atm, ma ciò che noi vogliamo è parlare con chi queste decisioni le deve prendere. Vogliamo essere un ente mediatore tra la popolazione e la politica, avere anche un confronto con il comune per avviare ulteriori sperimentazioni, poter dialogare con loro per capire cosa va e cosa non va. C’è bisogno di prendere una decisione positiva in merito perché è una proposta fattibile ma va comunque pianificata per capire dove si può intervenire subito e riorganizzare orari, fermate, linee e cambiamenti di traffico.
Il 10 maggio 2026 è iniziato il lavoro collettivo per mappare le linee dei tram, ma c’è stato anche un lavoro precedente?
All’inizio dell’anno abbiamo fatto dei test e alcune mappature preliminari tra marzo e aprile per capire se stavamo andando nella giusta direzione, per capire se i dati Gpx potessero essere modulati per quello che volevamo fare. Una volta lanciata la mappatura abbiamo iniziato a lavorare intensamente sui dati da agosto.
Tralasciando il tram, cosa cambieresti nel trasporto pubblico milanese?
Con il fatto che la metro chiude poco dopo mezzanotte migliorerei il servizio dei bus notturni sostitutivi. Abbiamo a malapena sei linee di bus che effettuano il servizio notturno durante la settimana e che diventano 14 il weekend. Tuttavia sono pochissime perché passano ogni mezz'ora e sono quasi sempre piene. Tra l’altro queste linee sono limitate al centro e non servono l’hinterland.