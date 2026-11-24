Basta corse al cardiopalma, allenamenti frenetici e contapassi sempre connessi. Oggi c'è una nuova ossessione del benessere che ha conuistato i social: la lymphatic walking, la camminata studiata per stimolare il sistema linfatico e combattere gonfiore e ritenzione idrica. Su TikTok e Instagram spopolano i video di passeggiate a ritmo lento, spesso al mattino e a digiuno, raccontando di sentirsi più leggere, meno gonfie e con le gambe meno appesantite. Ma è solo una delle tante mode wellness o funziona davvero?