I fiumi come luoghi di riqualificazione urbana sociale - Per decenni sono stati sinonimo di inquinamento, traffico fluviale e acque proibite. Oggi, invece, i grandi fiumi urbani europei stanno vivendo una seconda vita. A Copenaghen, i cosiddetti "harbour baths" lungo il porto e i canali cittadini sono ormai parte integrante della quotidianità estiva. Zurigo ha trasformato il fiume Limmat in un luogo di svago dove residenti e turisti si lasciano trasportare dalla corrente. A Vienna il Danubio ospita spiagge urbane e piattaforme galleggianti, mentre a Berlino si discute da anni della possibilità di rendere balneabile parte della Sprea. Non si tratta soltanto di turismo o tempo libero. Il recupero dei fiumi urbani è diventato uno strumento di rigenerazione ambientale e climatica. Le città europee cercano nuovi spazi pubblici per contrastare le ondate di calore, aumentare le aree verdi e ridurre l’impatto del traffico automobilistico. I corsi d’acqua, per decenni marginalizzati, tornano così a essere infrastrutture sociali oltre che ecologiche.