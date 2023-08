Parigi, Senna troppo inquinata: annullata gara preolimpica di nuoto

A Parigi una gara preolimpica di nuoto che si sarebbe dovuta svolgere nella Senna è stata annullata a causa dell'inquinamento del fiume francese.

Poiché la qualità dell'acqua è stata giudicata "al di sotto degli standard accettabili", la Federazione internazionale del nuoto afferma che "dobbiamo continuare a lavorare con Parigi 2024 e le autorità locali per garantire che siano in atto solidi piani di emergenza per il prossimo anno".