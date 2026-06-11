Giornata mondiale del gioco, perché l'11 giugno si celebra la fantasia
Si festeggia il valore educativo, sociale e culturale dell'attività ludica, riconosciuta dall'Onu come elemento essenziale per lo sviluppo dei bambini
© agenzia
Si celebra la Giornata Mondiale del Gioco, un'occasione per riflettere sull'importanza di un'attività spesso considerata semplice svago, ma che rappresenta in realtà uno degli elementi più significativi nello sviluppo dell'essere umano. Una giornata dedicata al valore universale dell'attività ludica, riconosciuta come diritto fondamentale di ogni bambino e strumento essenziale per la crescita personale e sociale.
La storia - La Giornata Mondiale del Gioco affonda le proprie radici nel riconoscimento internazionale del gioco come diritto fondamentale dell'infanzia. Già nel 1989, con l'approvazione della Convenzione Onu sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, il diritto al gioco venne inserito tra i principi essenziali per il benessere e lo sviluppo dei bambini. Negli anni successivi, associazioni educative, organizzazioni per l'infanzia e istituzioni di diversi Paesi hanno promosso iniziative dedicate alla valorizzazione del gioco come strumento di crescita, inclusione e apprendimento. Un passo decisivo è arrivato nel 2024, quando l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato ufficialmente l'11 giugno come Giornata Internazionale del Gioco, riconoscendo il ruolo centrale che l'attività ludica svolge nello sviluppo cognitivo, emotivo, sociale e fisico delle nuove generazioni. Da allora, la ricorrenza viene celebrata in tutto il mondo con eventi e attività che richiamano l'attenzione sull'importanza di garantire a ogni bambino il tempo, gli spazi e le opportunità per giocare liberamente.
Il gioco non solo per i bambini - Numerosi studi pedagogici e psicologici dimostrano che giocare favorisce la creatività, la capacità di risolvere problemi, la socializzazione e il benessere emotivo a tutte le età. Attraverso il gioco si imparano regole, si sviluppano relazioni e si acquisiscono competenze fondamentali per la vita quotidiana. La Giornata Mondiale del Gioco vuole quindi celebrare non solo il divertimento, ma anche il valore educativo, culturale e sociale dell'attività ludica. In molte città del mondo vengono organizzati eventi, laboratori, attività all'aperto e iniziative pubbliche che coinvolgono bambini, famiglie, scuole e comunità locali. Celebrando la Giornata Mondiale del Gioco, si ricorda che giocare non è una perdita di tempo, ma un diritto, una necessità e una risorsa preziosa per la crescita, l'apprendimento e il benessere di ogni persona.