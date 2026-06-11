La storia - La Giornata Mondiale del Gioco affonda le proprie radici nel riconoscimento internazionale del gioco come diritto fondamentale dell'infanzia. Già nel 1989, con l'approvazione della Convenzione Onu sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, il diritto al gioco venne inserito tra i principi essenziali per il benessere e lo sviluppo dei bambini. Negli anni successivi, associazioni educative, organizzazioni per l'infanzia e istituzioni di diversi Paesi hanno promosso iniziative dedicate alla valorizzazione del gioco come strumento di crescita, inclusione e apprendimento. Un passo decisivo è arrivato nel 2024, quando l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato ufficialmente l'11 giugno come Giornata Internazionale del Gioco, riconoscendo il ruolo centrale che l'attività ludica svolge nello sviluppo cognitivo, emotivo, sociale e fisico delle nuove generazioni. Da allora, la ricorrenza viene celebrata in tutto il mondo con eventi e attività che richiamano l'attenzione sull'importanza di garantire a ogni bambino il tempo, gli spazi e le opportunità per giocare liberamente.