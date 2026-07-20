E' la Giornata Internazionale della Luna: il ricordo dello sbarco che cambiò la storia

© Afp | Golaghat in Assam, India
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Una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per festeggiare una data che richiama alla memoria uno dei momenti più significativi del Novecento e che continua a ispirare le nuove generazioni di scienziati, ingegneri e appassionati di astronomia
© Afp | Golaghat in Assam, India
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Era il 20 luglio 1969 quando la missione Apollo 11 della Nasa raggiunse la Luna. Il modulo lunare Eagle, con a bordo gli astronauti Neil Armstrong ed Edwin "Buzz" Aldrin, atterrò nel Mare della Tranquillità, mentre Michael Collins rimase in orbita nel modulo di comando. Poche ore dopo, Armstrong compì il primo passo sulla superficie lunare. Un momento seguito in diretta televisiva da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo che ha segnato per sempre la nostra storia. Ecco perché il 20 luglio è diventata ufficialmente la Giornata internazionale della Luna
Le origini - La ricorrenza è stata proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2021 e viene celebrata ogni anno il 20 luglio per ricordare non solo il successo della missione Apollo 11, ma anche l'importanza della cooperazione internazionale nell'esplorazione dello spazio. L'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore della ricerca scientifica, dell'innovazione tecnologica e dell'utilizzo dello spazio a fini esclusivamente pacifici.
Un simbolo di sogni e progresso - A oltre cinquant'anni da quello storico allunaggio, la Luna è tornata al centro dei programmi spaziali internazionali. Le principali agenzie spaziali stanno lavorando a nuove missioni con l'obiettivo di riportare gli astronauti sulla sua superficie, sviluppare infrastrutture permanenti e utilizzare il nostro satellite come punto di partenza per le future esplorazioni verso Marte. Accanto agli enti pubblici, cresce anche il ruolo delle aziende private, protagoniste dello sviluppo di nuove tecnologie per il trasporto e la ricerca spaziale.
Eventi in tutto il mondo - La Giornata Internazionale della Luna rappresenta anche un'occasione per avvicinare il grande pubblico all'astronomia. In molti Paesi vengono organizzati eventi divulgativi, osservazioni al telescopio, conferenze, mostre e attività didattiche dedicate alla conoscenza del nostro satellite e delle imprese che hanno segnato la storia dell'esplorazione spaziale. Lo sbarco sulla Luna resta una delle più grandi conquiste scientifiche e tecnologiche di sempre, un'impresa che continua a ricordare come curiosità, ricerca e collaborazione possano aprire nuove frontiere della conoscenza e del progresso.