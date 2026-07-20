E' la Giornata Internazionale della Luna: il ricordo dello sbarco che cambiò la storia

Eventi in tutto il mondo - La Giornata Internazionale della Luna rappresenta anche un'occasione per avvicinare il grande pubblico all'astronomia. In molti Paesi vengono organizzati eventi divulgativi, osservazioni al telescopio, conferenze, mostre e attività didattiche dedicate alla conoscenza del nostro satellite e delle imprese che hanno segnato la storia dell'esplorazione spaziale. Lo sbarco sulla Luna resta una delle più grandi conquiste scientifiche e tecnologiche di sempre, un'impresa che continua a ricordare come curiosità, ricerca e collaborazione possano aprire nuove frontiere della conoscenza e del progresso.