E' la "Notte delle Streghe": tra riti, leggende e il mito del Sabba di Benevento
I riti dell'Acqua di San Giovanni e le antiche pratiche legate alle erbe raccontano un mondo in cui la natura era percepita come viva, misteriosa e profondamente connessa al destino degli uomini e ancora oggi esercitano un incredibile fascino
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Alla vigilia della festa di San Giovanni Battista, tra il 23 e 24 giugno, si celebra una delle notti più affascinanti della tradizione popolare italiana ed europea. È la cosiddetta "Notte delle Streghe", un momento in cui, secondo antiche credenze, il confine tra il mondo terreno e quello soprannaturale diventa più sottile. Riti propiziatori, raccolta di erbe magiche, falò e leggende si intrecciano in una ricorrenza che conserva ancora oggi tutto il suo fascino.
Le origini della festa - Le sue origini affondano nei culti pagani del solstizio d'estate, quando la natura raggiunge il massimo della sua forza. Con l'avvento del cristianesimo, molte di queste usanze confluirono nella festa di San Giovanni Battista, mantenendo però un ricco patrimonio di simboli e tradizioni legate alla magia e al folklore.
Il leggendario Sabba di Benevento - Secondo il folklore e le leggende medievali, durante questa notte considerata magica, le streghe si riunivano in luoghi specifici (come sotto il noce di Benevento) per celebrare riti e raccogliere erbe officinali. La città sannita è al centro di racconti tramandati fin dal Medioevo. Si narrava che le streghe raggiungessero il leggendario noce di Benevento sulle rive del fiume Sabato, volando nella notte, dopo essersi cosparse il corpo con un unguento magico. Qui si sarebbero riunite per danzare, banchettare e celebrare rituali segreti sotto la luce della luna. La leggenda nacque probabilmente dall'incontro tra antiche tradizioni longobarde e credenze cristiane. Alcuni storici ritengono che il mito abbia origine da riti pagani celebrati dai Longobardi attorno ad alberi sacri, successivamente reinterpretati dalla Chiesa come manifestazioni demoniache. Con il passare dei secoli, il racconto si arricchì di dettagli fantastici, trasformando Benevento nel simbolo italiano della stregoneria. Ancora oggi la città conserva un forte legame con questa tradizione, tanto da essere conosciuta come la "Città delle Streghe".
L'acqua di San Giovanni: il rito della fortuna - Tra le tradizioni più diffuse della notte del 23 giugno vi è la preparazione dell'Acqua di San Giovanni. Al tramonto si raccolgono fiori ed erbe aromatiche come lavanda, iperico, salvia, rosmarino, menta e petali di rosa, che vengono lasciati in infusione in una bacinella d'acqua esposta all'aperto per tutta la notte. Secondo la credenza popolare, la rugiada e le energie della notte arricchiscono l'acqua di proprietà benefiche. Al mattino del 24 giugno ci si lava il viso e le mani con questa miscela profumata per attirare salute, prosperità e protezione.
Le erbe magiche della notte - La tradizione attribuisce particolare valore alle erbe raccolte durante la notte di San Giovanni. L'iperico, noto anche come "erba di San Giovanni", era considerato un potente scudo contro il malocchio e le negatività. Altre piante, come verbena, artemisia e ruta, venivano utilizzate per creare amuleti o preparare rimedi popolari. Per molti contadini, la raccolta delle erbe in questa notte rappresentava un gesto rituale capace di catturare la forza benefica della natura nel momento del suo massimo splendore.
Falò e riti di purificazione - Il fuoco era uno degli elementi centrali della celebrazione. In numerose regioni si accendevano grandi falò simbolo della luce solare e della purificazione. Attorno alle fiamme si cantava, si ballava e si condividevano racconti popolari. Saltare il fuoco era considerato un gesto propiziatorio per allontanare la sfortuna e favorire amore, salute e fertilità. Un rito antico che sopravvive ancora oggi in diverse feste tradizionali.