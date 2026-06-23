tra il sacro e il profano E' la "Notte delle Streghe": tra riti, leggende e il mito del Sabba di Benevento

I riti dell'Acqua di San Giovanni e le antiche pratiche legate alle erbe raccontano un mondo in cui la natura era percepita come viva, misteriosa e profondamente connessa al destino degli uomini e ancora oggi esercitano un incredibile fascino