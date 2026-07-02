Nasa: volontari cercasi per simulare un anno sulla Luna e su Marte

Simulare un anno sulla Luna e su Marte, come una vera missione spaziale. La Nasa ha aperto una selezione riservata ai cittadini statunitensi e ai possessori di green card. Nella selezione saranno dei requisiti fondamentali, possedere un'ottima preparazione fisica, una solida stabilità psichica e una formazione scientifica adeguata al ruolo. Dall'agosto del 2027, coloro che supereranno il test trascorreranno un anno vivendo e lavorando in un habitat che riprodurrà fedelmente gli ambienti interplanetari all'interno del Johnson space center di Houston, dove saranno completamente isolati dal resto del mondo, come se si trovassero effettivamente, dentro una tipica missione spaziale. Vivranno insomma come un equipaggio che si trova nello spazio.