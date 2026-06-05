Dopo essere entrati in "modalità evacuazione" per una perdita d'aria, gli astronauti della Stazione spaziale internazionale hanno fatto rientro nella struttura riprendendo le operazioni. Secondo quanto aveva reso pubblico la Nasa, gli astronauti si erano rifugiati in una navicella mentre il team russo stava cercando di operare sulla perdita, identificata come una crepa nel segmento dove è situato il laboratorio orbitale e che dal 2019 continua a riproporre problemi simili. Le operazioni erano condotte dalla Russia perché è il Paese competente del modulo, nel tunnel PrK vicino al modulo Zvezda. Ora i lavori di riparazione strutturale sono stati interrotti "in attesa di ulteriori misurazioni e dati".