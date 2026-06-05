Nasa, allarme rientrato sulla Stazione spaziale internazionale: "Stop a modalità evacuazione"
L'incidente sarebbe avvenuto sul segmento russo che dal 2019 presenta problemi. Gli astronauti hanno indossato le tute rifugiandosi sulle navette
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Dopo essere entrati in "modalità evacuazione" per una perdita d'aria, gli astronauti della Stazione spaziale internazionale hanno fatto rientro nella struttura riprendendo le operazioni. Secondo quanto aveva reso pubblico la Nasa, gli astronauti si erano rifugiati in una navicella mentre il team russo stava cercando di operare sulla perdita, identificata come una crepa nel segmento dove è situato il laboratorio orbitale e che dal 2019 continua a riproporre problemi simili. Le operazioni erano condotte dalla Russia perché è il Paese competente del modulo, nel tunnel PrK vicino al modulo Zvezda. Ora i lavori di riparazione strutturale sono stati interrotti "in attesa di ulteriori misurazioni e dati".
L'allarme e le procedure di evacuazione: "Tute spaziali già indossate"
I quattro astronauti della missione Crew-12 della NASA sulla stazione - due astronauti statunitensi, un astronauta francese e un cosmonauta russo - avevano ricevuto ordini dal controllo missione NASA alle 9.04 del mattino di lunedì - orario di New York, le 15.04 in Italia - di entrare nella loro navicella Crew Dragon, rimasta attraccata alla stazione. Una volta all'interno, avevano dovuto indossare le tute spaziali nel caso in cui la perdita d'aria richiedesse un'evacuazione d'emergenza. Una decisione che il portavoce Nasa, Bethany Stevens, ha definito "per estrema precauzione".