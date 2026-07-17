Arriva l'ultimo "bacio celeste" di luglio, quando si potrà vedere la Luna e Venere a occhio nudo
La bellissima congiunzione astrale sarà visibile da tutta Italia, regalando uno spettacolo tanto imperdibile quanto romantico dopo il tramonto
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Difficilmente potrete convincere gli appassionati di astronomia a restare a casa poco dopo il tramonto oggi. Per chi ama interrogare le stelle questo venerdì 17 è un giorno speciale, tutt'altro che sfortunato. Stasera è infatti il giorno dell'ultimo "bacio celeste" del mese, l'ultima occasione in questo luglio per vedere a occhio nudo la Luna e Venere intersecarsi nel cielo.
Quando la Luna e Venere si incontreranno
Il bacio celeste tra il satellite principale della Terra e il Pianeta dell'amore avrà inizio subito dopo il tramonto, ma chiaramente varierà un po' a seconda del luogo di osservazione. Indicativamente a Genova e Milano si potrà assistere al suggestivo fenomeno attorno alle 21:10, venticinque minuti dopo rispetto a Roma mentre a Bari tutto accadrà quasi un ora prima, all'incirca alle 20:20. A prescindere dall'orario ciò che è certo è che sarà necessario attendere il tramonto per tentare l'osservazione del bacio astronomico. Questo perché solo allora i due corpi celesti si troveranno bassi sull'orizzonte a ovest, paralleli al sole.
Oh cielo, che bacio
Nel momento clou Venere si troverà a pochissimi gradi di distanza, in alto e a destra della Luna. Pianeta e satellite si incontreranno sotto la costellazione del Leone e sopra quella del Sestante, in una congiuntura astrale affascinantissima soprattutto per i fan di Venere. Quest'ultimo sarà infatti facilmente individuabile, anche in ragione del fatto che stiamo parlando del terzo corpo celeste per luminosità, dietro solo al sole e alla stessa Luna. A questo punto chissà se Venere, prima di dare il sospirato ultimo bacio al suo amato satellite, gli dedicherà i versi di quel vecchio standard jazz: "Blue Moon, now I’m no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own". Speriamo anche stasera almeno una coppia di innamorati faccia quello che tutte le coppie di innamorati fanno da sempre: guardare il cielo per farsi ispirare. Sarebbe un peccato in fondo non seguire l'esempio di chi lì sopra si regalerà un imperdibile ultimo bacio spaziale.