Arriva l'ultimo "bacio celeste" di luglio, quando si potrà vedere la Luna e Venere a occhio nudo

Nel momento clou Venere si troverà a pochissimi gradi di distanza, in alto e a destra della Luna. Pianeta e satellite si incontreranno sotto la costellazione del Leone e sopra quella del Sestante, in una congiuntura astrale affascinantissima soprattutto per i fan di Venere. Quest'ultimo sarà infatti facilmente individuabile, anche in ragione del fatto che stiamo parlando del terzo corpo celeste per luminosità, dietro solo al sole e alla stessa Luna. A questo punto chissà se Venere, prima di dare il sospirato ultimo bacio al suo amato satellite, gli dedicherà i versi di quel vecchio standard jazz: "Blue Moon, now I’m no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own". Speriamo anche stasera almeno una coppia di innamorati faccia quello che tutte le coppie di innamorati fanno da sempre: guardare il cielo per farsi ispirare. Sarebbe un peccato in fondo non seguire l'esempio di chi lì sopra si regalerà un imperdibile ultimo bacio spaziale.