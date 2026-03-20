Uno stato di benessere - La felicità non è solo un momento di gioia passeggera, bensì uno stato più profondo di soddisfazione, equilibrio e serenità. Può derivare da relazioni positive, dalla realizzazione personale, dalla gratitudine e dalla capacità di vivere il presente. Negli ultimi anni, numerosi studi scientifici hanno dimostrato che la felicità ha un impatto concreto sulla salute fisica e mentale. Le persone che mantengono un atteggiamento positivo tendono ad avere livelli più bassi di stress, una pressione sanguigna più stabile e un sistema immunitario più forte. Inoltre, la felicità contribuisce a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e favorisce una maggiore longevità.