La gentilezza tra gli indicatori del benessere: al Senato la prima proposta di legge

"Parliamo di gentilezza come infrastruttura sociale. Negli ultimi anni abbiamo osservato, come Movimento Italiano per la Gentilezza, gli effetti concreti dei comportamenti gentili: sulla fiducia, sulla cooperazione, sul benessere delle persone, sulla qualità delle relazioni e, sempre più chiaramente, anche sulla produttività. Abbiamo compreso una cosa semplice ma potente: ciò che non si misura, non entra davvero nelle politiche pubbliche. Per questo nasce la proposta di considerare il 'Kindness Act' come possibile 13° indicatore Bes. Non per aggiungere un indicatore simbolico, ma per riconoscere che la qualità delle relazioni è una variabile strutturale dello sviluppo", ha spiegato Re. "Vogliamo contribuire a costruire un Paese in cui fiducia e cooperazione non siano effetti collaterali, ma obiettivi espliciti. Un Paese in cui la crescita economica e la qualità delle relazioni non siano alternative, ma parti della stessa strategia", ha aggiunto la presidente del Mig.