Da Reggio Emilia al Giappone e ritorno: Gianmarco ha fatto il giro del mondo via terra

In totale ho percorso circa 45mila chilometri via terra in circa 470 giorni: di questi, 34mila li ho percorsi in autostop, treno e barca, e ben 11mila a piedi, contando solo sulle mie gambe. Sono partito da Reggio il 22 luglio del 2025: destinazione Giappone. Per arrivarci ho diviso il percorso quasi a metà tra camminate e autostop, sfruttando anche qualche trasporto strategico o via mare. Non è stato un giro del mondo interamente a piedi, ma un viaggio vissuto prevalentemente via terra. Dopo aver esplorato l’Asia ho preso un aereo per arrivare negli Stati Uniti e da Los Angeles sono ripartito a piedi arrivando fino a New York. Poi ho volato fino a Lisbona e ho camminato fino a Santiago de Compostela lungo il Cammino Portoghese, poi ancora fino a Roncesvalles. E da lì, attraversando i Pirenei, sono arrivato a Barcellona. Un traghetto mi ha infine portato a Genova dove ho ripreso il cammino attraversando gli Appennini arrivando fino alla porta di casa, a Reggio".