Gli ospiti del banchetto di benvenuto presso lo Shenzhen International Exchange Center hanno, infatti, potuto gradire, come piatto d'apertura, una pietanza fredda chiamata "Pengcheng", soprannome di Shenzhen, seguita da una zuppa di vescica natatoria di pesce (organo interno dei pesci che consente loro il galleggiamento, utilizzato nella cucina cinese una volta estratto ed essiccato; è considerato un ingrediente di pregio e associato a lusso e prestigio. Annoverato tra le specialità marine della gastronomia cinese, insieme ad abalone, cetriolo di mare e pinne di squalo, può avere un valore molto elevato a seconda della specie di provenienza e della qualità del prodotto, ndr) con olive cinesi; astice saltato in padella con zenzero e cipollotti; cernia al vapore in salsa di soia e bistecca di manzo con funghi e funghi spugnole con cavolo novello e castagne in salsa allo zafferano, connubio di sapori di mare tipici della tradizione cantonese. Il menù comprendeva anche un tris di dim sum cantonesi, zuppa di fagioli rossi con scorza di mandarino e semi di loto.