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Al vertice Apec non solo tavoli ma anche tanta tavola. Dalla mise en place al menu: ecco come il presidente della Repubblica cinese ha preso per la gola i suoi ospiti
Non solo bacchette a tavola. Xi ha voluto far sentire i suoi ospiti occidentali a proprio agio nei momenti di ristoro del vertice Apec. Così, nella mise en place della cena di gala di mercoledì a Shenzhen e nel pranzo di lavoro a Kylin Villa con Trump e il suo staff sono comparse anche le classiche posate di casa nostra. Per gustare un menu tipico della tradizione cantonese con tocchi "western", secondo il South China Morning Post.
Gli ospiti del banchetto di benvenuto presso lo Shenzhen International Exchange Center hanno, infatti, potuto gradire, come piatto d'apertura, una pietanza fredda chiamata "Pengcheng", soprannome di Shenzhen, seguita da una zuppa di vescica natatoria di pesce (organo interno dei pesci che consente loro il galleggiamento, utilizzato nella cucina cinese una volta estratto ed essiccato; è considerato un ingrediente di pregio e associato a lusso e prestigio. Annoverato tra le specialità marine della gastronomia cinese, insieme ad abalone, cetriolo di mare e pinne di squalo, può avere un valore molto elevato a seconda della specie di provenienza e della qualità del prodotto, ndr) con olive cinesi; astice saltato in padella con zenzero e cipollotti; cernia al vapore in salsa di soia e bistecca di manzo con funghi e funghi spugnole con cavolo novello e castagne in salsa allo zafferano, connubio di sapori di mare tipici della tradizione cantonese. Il menù comprendeva anche un tris di dim sum cantonesi, zuppa di fagioli rossi con scorza di mandarino e semi di loto.
Nel finale, torta, frutta fresca e gelato, accompagnati da tè e caffè. Abbinata al lauto pasto, la carta dei vini comprendeva selezioni cinesi, tra cui un Cabernet Sauvignon del 2019 e un bianco del 2020 del Ningxia, oltre a un vino di ghiaccio al litchi del Guangdong con caratteristiche del Lingnan. Il menù del pranzo del giovedì alla Kylin Villa tra il presidente degli Stati Uniti e Xi non è stato, invece, reso noto. Diffuse solo le foto della tavola imbandita: e anche qui la mise en place promette bene.
da vini cinesi.