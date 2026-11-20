Bologna celebra Magnus, uno dei più grandi maestri del fumetto italiano, con una mostra che ripercorre la sua carriera attraverso quasi 500 tavole originali. "Magnus. Eroi e no" ha aperto a novembre a Palazzo Fava, nel trentennale della scomparsa di Roberto Raviola, in arte Magnus, morto il 5 febbraio 1996. La mostra si articola in sette sezioni tematiche. Una è dedicata ad Alan Ford, il personaggio creato nel 1969 insieme allo sceneggiatore Max Bunker, e i protagonisti più amati della serie, tra cui Bob Rock, Grunf e l'antagonista Superciuk. Un'altra sezione approfondisce il rapporto dell'artista con Bologna e con altri autori della scena fumettistica del capoluogo emiliano, da Bonvi ad Andrea Pazienza. In mostra anche le protagoniste femminili delle sue storie.