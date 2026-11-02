Capitan Findus diventa un fumetto, il debutto al Lucca Comics & Games 2026

Capitan Findus è diventato un fumetto: è stato infatti presentato in anteprima a Lucca Comics & Games 2026 “Capitan Findus – Il tesoro dell’aquila”. A firmare il progetto è stato Matteo Montanari, classe 1995, giovane talento vincitore del contest promosso dal brand per invitare giovani fumettisti a reinterpretare il celebre personaggio attraverso storie illustrate originali. A Lucca sono state distribuite 1.000 copie della pubblicazione in edizione limitata, impreziosite da una copertina esclusiva realizzata da Giuseppe Camuncoli, fumettista e Direttore Artistico della Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia. Il fumetto sarà poi pubblicato insieme a Panini nel corso del 2027.
Il percorso fino al fumetto
Il debutto del fumetto è l’evoluzione di un progetto avviato nel 2024, quando Findus in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics ha lanciato un contest creativo coinvolgendo 30 giovani fumettisti: gli artisti erano chiamati a reinterpretare il mondo di Capitan Findus attraverso originali strisce a fumetti. Le opere dei cinque finalisti sono state riprodotte sulle confezioni di Bastoncini Findus in edizione limitata e sottoposte al voto dei consumatori: a conquistare il pubblico è stato Matteo Montanari, premiato a Lucca Comics & Games 2025. A un anno di distanza il progetto prende vita in una storia originale, con Capitan Findus protagonista di un intero universo narrativo.
L’icona di Capitan Findus
“Capitan Findus è molto più di un personaggio: è un’icona che accompagna l’immaginario di intere generazioni, capace di rinnovarsi mantenendo intatti valori come lo spirito d’avventura, il coraggio e la fantasia, che lo rendono così riconoscibile e amato”, ha dichiarato Alessandro Solazzi, Cluster Marketing Director Southern Europe di Findus. “Insieme alla Scuola Internazionale di Comics abbiamo voluto dare una nuova dimensione a questo universo narrativo, affidandolo alla creatività e allo sguardo di giovani talenti. Il primo fumetto ufficiale del Capitano rappresenta il risultato concreto di questo percorso: un progetto nato da un contest, cresciuto attraverso il coinvolgimento del pubblico e diventato oggi una vera pubblicazione”.