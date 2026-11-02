Capitan Findus diventa un fumetto, il debutto al Lucca Comics & Games 2026

“Capitan Findus è molto più di un personaggio: è un’icona che accompagna l’immaginario di intere generazioni, capace di rinnovarsi mantenendo intatti valori come lo spirito d’avventura, il coraggio e la fantasia, che lo rendono così riconoscibile e amato”, ha dichiarato Alessandro Solazzi, Cluster Marketing Director Southern Europe di Findus. “Insieme alla Scuola Internazionale di Comics abbiamo voluto dare una nuova dimensione a questo universo narrativo, affidandolo alla creatività e allo sguardo di giovani talenti. Il primo fumetto ufficiale del Capitano rappresenta il risultato concreto di questo percorso: un progetto nato da un contest, cresciuto attraverso il coinvolgimento del pubblico e diventato oggi una vera pubblicazione”.