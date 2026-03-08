Il caso della famiglia nel bosco e il confine difficile tra tutela dei minori e doveri dei genitori

L'unica decisione possibile? Separare dei figli da un genitore è una delle decisioni più drastiche che uno Stato possa prendere. Per questo dovrebbe rappresentare sempre l’ultima soluzione possibile, dopo ogni tentativo di accompagnamento, sostegno e verifica. Non perché la libertà dei genitori sia assoluta (i figli non sono "proprietà" di nessuno) ma perché il legame familiare ha un valore umano e psicologico che nessuna istituzione può sostituire senza conseguenze. Il tribunale, nel prendere la decisione di separare i bambini dalla madre, ha evidentemente ritenuto che le condizioni di vita superassero la soglia di tollerabilità prevista dalla legge. È una valutazione che rientra nei poteri dell’autorità giudiziaria e che, in teoria, dovrebbe basarsi su elementi concreti: salute, sicurezza, istruzione, sviluppo psicologico. Ma proprio qui si colloca il terreno più scivoloso. Perché la tutela dei minori, quando diventa intervento radicale sulla famiglia, rischia sempre di trasformarsi in una scelta culturale prima ancora che giuridica. E in questo caso, c'è il rischio di leggere dietro la decisione dei giudici una sorta di accanimento, come dichiarato dal Garante dell'Infanzia a Tgcom24.