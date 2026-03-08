Il caso della famiglia nel bosco e il confine difficile tra tutela dei minori e doveri dei genitori

© sito ufficiale
© sito ufficiale
La giurisprudenza insegna che la verità processuale deve essere sempre mirata a un accertamento "al di là di ogni ragionevole dubbio". Nel caso di Palmoli è andata davvero così? Ecco perché il dibattito che si è acceso era, per molti versi, inevitabiledi Manuela D'Argenio
© sito ufficiale
© sito ufficiale
Ci sono volte in cui la verità processuale non sempre coincide con la verità sostanziale. O meglio, ci sono casi come quello della famiglia nel bosco, dove il confine tra tutela dei minori e diritti dei genitori è talmente sottile, da generare un cortocircuito tra ciò che prevede la legge e ciò che consiglia il buonsenso. La decisione del tribunale dei minorenni di L'Aquila di separare i tre figli dalla madre era davvero l'unica possibile? La giurisprudenza insegna che la verità processuale, intrinsecamente limitata e probabilistica, deve essere sempre mirata a un accertamento "al di là di ogni ragionevole dubbio". Nel caso di Palmoli è andata davvero così? Di dubbi, in realtà, ce ne sono tanti: ecco perché il dibattito che si è acceso era, per molti versi, inevitabile.
Il confine tra diritti dei genitori e dovere dello Stato - Il punto centrale non è stabilire se vivere nel bosco sia una scelta legittima né se modelli di vita non convenzionali debbano essere guardati con sospetto. Il nodo vero riguarda il confine tra due principi fondamentali: il diritto dei genitori a crescere i propri figli secondo i propri valori e il dovere dello Stato di intervenire quando ritiene che quei figli non siano adeguatamente tutelati. Nel diritto contemporaneo, la priorità formale è chiara: l’interesse superiore del minore. È un principio cardine che attraversa le legislazioni europee e le convenzioni internazionali. Tuttavia, proprio la sua apparente evidenza nasconde un problema delicato: chi stabilisce cosa sia davvero “nell’interesse del minore”? E fino a che punto lo Stato può imporre un modello di vita considerato più sicuro, più sano o più socialmente integrato? Il caso della famiglia che viveva nel bosco mette in luce questa tensione.
Opinione pubblica divisa - Da una parte c’è chi vede nell’intervento delle istituzioni una necessaria azione di tutela verso dei minori cresciuti ai margini delle strutture sociali; dall’altra chi teme che lo Stato abbia oltrepassato il limite, trasformando una scelta di vita alternativa in una colpa da sanzionare. Anche il premier Giorgia Meloni ha commentato la vicenda, dissentendo dalla decisione dei giudici. Di fatto, crescere lontano dalla scuola tradizionale, dalle strutture sanitarie o dai servizi sociali può essere interpretato come una privazione. Ma può anche essere letto come il tentativo (come dichiarato dai genitori dei bambini) di offrire ai figli un’educazione diversa, più vicina alla natura e meno dipendente dalle istituzioni.
© Withub
© Withub
L'unica decisione possibile? Separare dei figli da un genitore è una delle decisioni più drastiche che uno Stato possa prendere. Per questo dovrebbe rappresentare sempre l’ultima soluzione possibile, dopo ogni tentativo di accompagnamento, sostegno e verifica. Non perché la libertà dei genitori sia assoluta (i figli non sono "proprietà" di nessuno) ma perché il legame familiare ha un valore umano e psicologico che nessuna istituzione può sostituire senza conseguenze. Il tribunale, nel prendere la decisione di separare i bambini dalla madre, ha evidentemente ritenuto che le condizioni di vita superassero la soglia di tollerabilità prevista dalla legge. È una valutazione che rientra nei poteri dell’autorità giudiziaria e che, in teoria, dovrebbe basarsi su elementi concreti: salute, sicurezza, istruzione, sviluppo psicologico. Ma proprio qui si colloca il terreno più scivoloso. Perché la tutela dei minori, quando diventa intervento radicale sulla famiglia, rischia sempre di trasformarsi in una scelta culturale prima ancora che giuridica. E in questo caso, c'è il rischio di leggere dietro la decisione dei giudici una sorta di accanimento, come dichiarato dal Garante dell'Infanzia a Tgcom24.
Cosa prevede la legge sulla tutela dei minori - Nel diritto italiano la tutela dei minori è disciplinata da diversi strumenti normativi che attribuiscono allo Stato il potere, e il dovere, di intervenire quando l’interesse del bambino è compromesso. Il riferimento principale è il Codice civile, in particolare l’articolo 330, che prevede la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura gravemente i propri doveri oppure abusa dei relativi poteri arrecando un pregiudizio al figlio. In situazioni meno estreme, l’articolo 333 consente al giudice di adottare provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale quando la condotta dei genitori appare comunque pregiudizievole per il minore. A queste norme si affianca l’articolo 403 del Codice civile, recentemente riformato, che permette alle autorità pubbliche di intervenire con urgenza quando il minore si trova in stato di abbandono o in grave pericolo, collocandolo temporaneamente in un luogo sicuro in attesa della decisione del tribunale per i minorenni. Il quadro normativo si inserisce inoltre nei principi costituzionali (in particolare gli articoli 30 e 31 della Costituzione) che riconoscono il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli ma attribuiscono allo Stato il compito di intervenire quando la famiglia non è in grado di garantire questi diritti fondamentali. La famiglia nel bosco rientra in questi parametri?
La responsabilità dei genitori secondo la legge italiana - Nel diritto italiano la responsabilità dei genitori nei confronti dei figli minorenni è disciplinata dal Codice civile e si fonda sul principio della cosiddetta responsabilità genitoriale, che ha sostituito la vecchia nozione di “potestà”. L’articolo 30 della Costituzione stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Questo principio è sviluppato nel Codice civile, in particolare negli articoli 315-bis e 316, che riconoscono al minore il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. La responsabilità genitoriale comporta quindi non solo obblighi materiali (come garantire sostentamento, cure mediche e istruzione) ma anche il compito di assicurare uno sviluppo equilibrato sul piano affettivo, educativo e sociale. Quando questi doveri vengono meno o quando le scelte dei genitori risultano gravemente pregiudizievoli per il figlio, l’autorità giudiziaria può intervenire con misure che vanno dalla limitazione della responsabilità fino, nei casi più gravi, alla decadenza prevista dall’articolo 330 del Codice civile.
Conclusioni - Crescere nel bosco, lontano dalle comodità e dalle strutture della società contemporanea, può apparire una scelta estrema. Ma la domanda decisiva è un’altra: quei bambini erano davvero in pericolo? Oppure stavano semplicemente crescendo in un contesto radicalmente diverso da quello che la maggioranza considera accettabile? La differenza tra queste due domande è enorme. Nel primo caso l’intervento dello Stato è doveroso. Nel secondo diventa molto più problematico.