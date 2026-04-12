Drew Barrymore e il corpo che cambia dopo la gravidanza: perché tante donne non si riconoscono più (e come ritrovarsi)
L'attrice nel suo talk show ha affrontato un tema condiviso e spesso taciuto: il cambiamento del fisico dopo il parto e il suo impatto emotivodi Simona Pisoni
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"Non riconosco più il mio corpo, non sono più io". Molte donne pronunciano queste parole tra sé e sé dopo essere diventate madri. Non lo fanno apertamente, forse per il timore di essere giudicate o non capite. Quando, però, a confessare questo stato disagio è un'attrice di fama mondiale come Drew Barrymore si capisce di non essere sole. La 51enne nel corso di una puntata del suo The Drew Barrymore Show, ha trasformato un discorso sul look di una telespettatrice in una confessione più profonda. Con la voce incrinata dall'emozione ha confessato una verità che molte donne tengono celata: "Capisco perfettamente cosa significhi avere figli, una vita frenetica, un corpo che cambia, invecchiare…". Non una confessione costruita, ma una presa di coscienza senza filtri, che risuona nelle orecchie di molte fan.
Il corpo che cambia (e resta)
A 51 anni, l'attrice parla apertamente delle trasformazioni vissute dopo le gravidanze delle figlie Olive e Frankie, nate dal matrimonio con Will Kopelman. Due parti cesarei, due esperienze che, come per molte donne, hanno lasciato segni visibili e invisibili. Il corpo dopo una gravidanza cambia in modo strutturale: la pelle perde elasticità, l'addome può restare più rilassato, il peso si ridistribuisce, e in alcuni casi compaiono cicatrici permanenti. "L'altro giorno stavo camminando per strada con questa camicetta più corta, e non riuscivo a tenere chiusa la giacca. E continuavo a camminare pensando 'Non voglio che nessuno lo veda'...". Ciò che spesso sorprende di più le mamme è che questi cambiamenti non sono temporanei. Non tutto "torna come prima". E forse non deve farlo.
Perché non ci si riconosce più?
Dietro lo smarrimento che molte donne provano c'è un intreccio complesso di fattori. Non è solo una questione estetica, ma identitaria. Secondo l'American Psychological Association, il periodo post partum può incidere profondamente sull'immagine corporea e sull'autostima. Il corpo diventa improvvisamente altro: non più quello controllabile e familiare.
A questo si aggiunge un elemento culturale potente. Viviamo immersi in una narrazione che celebra il "ritorno alla forma" in tempi record, spesso alimentata dai social e da modelli irrealistici. Il risultato? Un confronto continuo e silenzioso che può generare frustrazione e senso di inadeguatezza tanto che il National Health Service (il sistema sanitario pubblico del Regno Unito) sottolinea come il recupero fisico dopo il parto sia un processo lungo e individuale, invitando a non fissare aspettative rigide e stressanti. Eppure, nella realtà quotidiana, la pressione resta.
Il peso invisibile delle emozioni
Non vedersi più "come prima" non è un dettaglio superficiale. Può avere un impatto psicologico significativo: senso di perdita, difficoltà ad accettarsi, calo dell'autostima. In alcuni casi, questo disagio si intreccia con la fatica della maternità stessa, la mancanza di tempo, il sonno frammentato e le nuove responsabilità. È un cambiamento che tocca il rapporto con lo specchio, ma anche quello con la propria identità. Chi sono, ora, in questo corpo diverso? È una domanda che molte donne si pongono, spesso senza dirlo ad alta voce. La stessa Drew Barrymore ha sottolineato in diretta come averne parlato senza timore di giudizi l'abbia fatta sentire meglio.
Come si impara ad accettarsi?
Non esiste una formula unica, ma esistono percorsi possibili. Il primo passo è forse il più difficile: cambiare sguardo. Accettare non significa arrendersi, ma riconoscere il valore di ciò che il corpo ha fatto. Gli esperti sottolineano l'importanza di: ridurre il confronto con modelli irrealistici proposti dai social; riconoscere i propri tempi senza forzature; parlare apertamente delle proprie emozioni, senza nasconderle; prendersi cura di sé in modo gentile, non punitivo. Attività come il movimento consapevole, il supporto psicologico quando necessario e la condivisione con altre donne possono fare la differenza. Anche il linguaggio interiore conta: passare dal giudizio alla comprensione è un cambiamento sottile ma potente.
Il valore di una voce pubblica
Quando Drew Barrymore si commuove in diretta, non sta solo raccontando sé stessa. Sta legittimando un'esperienza collettiva. Sta dicendo, senza retorica, che sentirsi cambiate è normale. E forse da qui bisogna partire: smettere di inseguire l'idea di tornare indietro e iniziare, invece, a costruire un nuovo rapporto con il proprio corpo. Non quello di prima, ma quello di nuovo di madre.