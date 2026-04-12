A 51 anni, l'attrice parla apertamente delle trasformazioni vissute dopo le gravidanze delle figlie Olive e Frankie, nate dal matrimonio con Will Kopelman. Due parti cesarei, due esperienze che, come per molte donne, hanno lasciato segni visibili e invisibili. Il corpo dopo una gravidanza cambia in modo strutturale: la pelle perde elasticità, l'addome può restare più rilassato, il peso si ridistribuisce, e in alcuni casi compaiono cicatrici permanenti. "L'altro giorno stavo camminando per strada con questa camicetta più corta, e non riuscivo a tenere chiusa la giacca. E continuavo a camminare pensando 'Non voglio che nessuno lo veda'...". Ciò che spesso sorprende di più le mamme è che questi cambiamenti non sono temporanei. Non tutto "torna come prima". E forse non deve farlo.