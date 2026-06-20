Crauti e bistecca, la dieta di Kennedy Jr. conquista il governo Trump
Diversi membri del governo americano hanno adottato questo regime alimentare, attratti dalla promessa di una linea più snella e di una pelle più luminosa
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Una nuova dieta a base di crauti sta conquistando l'amministrazione di Donald Trump. Dal segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. al vicepresidente JD Vance, passando per il segretario al Commercio Howard Lutnick e il segretario ai Trasporti Sean Duffy, diversi membri del governo americano hanno adottato questo regime alimentare, attratti dalla promessa di una linea più snella e di una pelle più luminosa.
Via zuccheri e alcol - La dieta è stata ideata dal medico Sean O'Mara e raccomanda alimenti fermentati come crauti e kimchi, carne bovina allevata a erba e anche l'eliminazione di zuccheri e alcol. Kennedy l'ha abbracciata e sostiene di aver perso circa nove chili in un mese, mentre osservatori politici hanno notato il dimagrimento di Vance negli ultimi mesi.
I benefici - Secondo O'Mara, la dieta porta non solo aun dimagrimento rapido con una riduzione del grasso viscerale (quello che avvolge gli organi), ma genera anche benessere perché favorisce un microbioma più sano, migliorando la digestione.