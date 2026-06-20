Crauti e bistecca, la dieta di Kennedy Jr. conquista il governo Trump

Via zuccheri e alcol - La dieta è stata ideata dal medico Sean O'Mara e raccomanda alimenti fermentati come crauti e kimchi, carne bovina allevata a erba e anche l'eliminazione di zuccheri e alcol. Kennedy l'ha abbracciata e sostiene di aver perso circa nove chili in un mese, mentre osservatori politici hanno notato il dimagrimento di Vance negli ultimi mesi.