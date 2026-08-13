Ghosting, Italiani popolo di fantasmi: ecco dove si "sparisce" di più

Italiani popolo di santi, poeti e... "ghostatori". I tempi cambiano e abbiamo smesso di essere provetti navigatori, perdendo la bussola anche nelle relazioni. Al massimo abbiamo imparato a solcare i mari dell'amore stando sotto il pelo dell'acqua, come sommozzatori o piccoli sottomarini. Nessuno come i nostri connazionali eccelle infatti nell'arte di scomparire dalle chat, scegliendo un silenzioso rifiuto come tattica per chiudere un rapporto. Dietro l'inglesismo "ghosting" si nasconde in realtà una specialità tutta nostrana, d'altronde addirittura negli anni Sessanta portavamo nelle nostre sale un film che già dal titolo pareva un manifesto programmatico: Sedotta e abbandonata. Oggi ben il 46% dei nostri connazionali ammettono di essersi sentiti così, istituzionalizzando definitivamente una pratica che ormai potremmo quasi tradurre nella nostra lingua. D'altra parte quanto suona bene dire "Maria Carlotta mi ha 'fantasmato'? L'emergenza ovviamente poi aumenta nei numeri in estate, stagione di brevi flirt per eccellenza. E allora è lecito chiedersi dove convenga passare le ferie se l'obiettivo della vacanza è in primis quello di rimorchiare. Per fortuna in soccorso arriva Unobravo (nel senso della piattaforma) che ha stilato una classifica delle città italiane dove si rischia di più il ghosting.