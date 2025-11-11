Il ghosting? Fa più male del rifiuto

I risultati sono pubblicati sulla rivista Computers in Human Behavior. I ricercatori hanno arruolato un gruppo di volontari chiedendo loro di partecipare a brevi conversazioni quotidiane via chat con un partner (un collaboratore dello studio) per poi compilare ogni giorno un questionario sulle proprie emozioni e percezioni. A metà dell'esperimento, alcuni partecipanti sono stati improvvisamente ignorati (simulando un episodio di ghosting), mentre altri hanno ricevuto un rifiuto esplicito o hanno continuato a dialogare normalmente. Questo approccio, unico nel suo genere, ha consentito di monitorare l'evoluzione quotidiana del disagio emotivo e di evidenziare come il silenzio prolungato del ghosting produca effetti più duraturi rispetto a un rifiuto diretto.