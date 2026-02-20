Carnevale di Venezia tra razzismo e solidarietà: la discriminazione di Martine Diop Bullo diventa un caso

La lezione di Martine - Martine ha scelto di rispondere alla cattiveria non con rabbia, ma con equilibrio e maturità. In un’intervista rilasciata dopo l’episodio, ha detto di essere rimasta “per forza male” per gli insulti molto violenti, ma ha ribadito: “non ci voglio pensare”, preferendo concentrarsi sulle numerose manifestazioni di affetto e sostegno ricevute. Ha ricordato di essere orgogliosa delle sue origini, nata da mamma veneziana e papà senegalese, e di amare la sua città, sottolineando però che nel 2026 non dovrebbe avere senso che differenze come il colore della pelle inneschino violenza e discriminazione sui social media. La sua risposta ha messo in luce una dignità che va oltre la celebrazione e coinvolge direttamente il senso di identità personale e collettiva, in un Paese che spesso si trova a confrontarsi ancora con problemi di pregiudizio e razzismo.