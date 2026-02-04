Rapporto di Human Rights Watch: "In Italia modello repressivo di controllo dei migranti"

Nel capitolo dedicato all’Unione europea, Human Rights Watch denuncia come “gli sforzi compiuti dalle istituzioni dell'Ue e dagli Stati membri per limitare a tutti i costi l'immigrazione nell'Unione hanno continuato a causare gravi rischi e violazioni dei diritti umani”. Secondo il rapporto, una delle principali responsabilità ricade sull’“esternalizzazione dei controlli sull'immigrazione”, una strategia che avrebbe compromesso la politica estera dell’Ue nel Mediterraneo e oltre. In questo contesto, Bruxelles viene accusata di aver offerto un sostegno politico e finanziario, diretto o indiretto, a Paesi di transito come Tunisia, Libia e Mauritania, nonostante le loro pratiche restrittive e le violazioni dei diritti fondamentali.