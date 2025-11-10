Baby Blues, la confessione di Federica Pellegrini e un tema spesso taciuto

I dati preoccupano - In Italia, stime indicano che dal 50% fino all’80% delle neomamme può sperimentare i sintomi del baby blues nei giorni immediatamente successivi al parto. Sempre Winnicott ha studiato come l’atteggiamento della madre e il suo benessere psicologico sia di fondamentale importanza per lo sviluppo del sé del bambino. Non richiede particolari cure se non la vicinanza, la pazienza e l’assistenza di coloro che circondano le donne dopo il parto: marito, madre, suocera, sorelle, amiche. Non necessariamente tale stato di tristezza e instabilità emotiva si trasforma in vera e propria depressione. Tuttavia se trascurato e in associazione con altre variabili il baby blues può consolidarsi e divenire un vero e proprio disturbo che incide sulla vita futura della madre, sulla sua relazione con il bambino e sulla relazione di coppia. In particolari condizioni di rischio e se trascurato può trasformarsi in vera e propria depressione post-partum. E i dati nazionali citati dal ministero della Salute, indicano che a soffrirne sono circa il 7-12% delle puerpere.