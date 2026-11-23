Una ciocca di capelli appartenuta a uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, George Washington, è stata venduta all'asta per 4mila dollari. Lo ha reso noto la Richmond Auctions. La casa d'aste ha riferito che la ciocca era stata acquisita dal celebre collezionista John K. Lattimer, da un discendente di John Gadsby. Quest'ultimo, nel 1798 e nel 1799, aveva ospitato i festeggiamenti per gli ultimi due compleanni del primo presidente americano presso il suo locale, il City Hotel and Tavern, ad Alexandria, in Virginia. Ed ebbe ancora il presidente a cena poco prima della sua morte nel 1799.