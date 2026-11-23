Una ciocca di capelli appartenuta a uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, George Washington, è stata venduta all'asta per 4mila dollari. Lo ha reso noto la Richmond Auctions. La casa d'aste ha riferito che la ciocca era stata acquisita dal celebre collezionista John K. Lattimer, da un discendente di John Gadsby. Quest'ultimo, nel 1798 e nel 1799, aveva ospitato i festeggiamenti per gli ultimi due compleanni del primo presidente americano presso il suo locale, il City Hotel and Tavern, ad Alexandria, in Virginia. Ed ebbe ancora il presidente a cena poco prima della sua morte nel 1799.
La cioccia "presidenziale"
Secondo la White House Historical Association, Gadsby concluse la sua carriera gestendo il Franklin House e il National Hotel a Washington, acquistando persone ridotte in schiavitù affinché lavorassero nei suoi alberghi. In una dichiarazione giurata del 1928, la nipote, Julia Ten Eyck McBlair, ha affermato che egli entrò in possesso della ciocca di capelli di Washington "in virtù dell'amicizia e del legame che lo unirono a lui durante i suoi ultimi giorni... In seguito la fece incorniciare e la appese "sotto il ritratto del generale Washington".
I precedenti
Nel corso degli anni, diversi cimeli appartenuti a Washington sono stati venduti all'asta. A luglio, una lettera in cui il primo presidente americano richiedeva la costituzione del nuovo Esercito Continentale è stata venduta per oltre 109mila dollari. Un'altra missiva datata 5 gennaio 1780, è stata venduta nel 2024 per migliaia di dollari.