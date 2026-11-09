Il fitness del 2027 sembra aver trovato una nuova ossessione: non rincorrere la perfezione allo specchio, ma conquistare energia, equilibrio e autonomia il più a lungo possibile, perché il nuovo trend è puntare ad avere un corpo forte a lungo. Mentre smartwatch e app continuano a monitorare ogni nostro movimento, pilates, yoga e programmi dedicati agli over 65 ridisegnano il concetto stesso di allenamento. La palestra del futuro, insomma, non promette soltanto muscoli e addominali scolpiti: punta sulla longevità. A confermarlo è la nuova classifica mondiale dell'American College of Sports Medicine, che fotografa le dieci tendenze destinate a influenzare il mondo del fitness del futuro.