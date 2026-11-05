Cresce il mercato del fitness in Italia e in Europa, tutti i numeri del settore

A crescere sono anche le catene organizzate: strutture di grandi dimensioni, orari sempre più estesi e formule di abbonamento semplici hanno avvicinato alla palestra fasce di pubblico sempre più ampie. E in questo contesto si colloca il percorso di FitActive, brand italiano nato nel 2007 con la prima palestra di Seveso: il 7 novembre, con l'apertura della nuova sede di Prato, raggiungerà il traguardo delle 200 palestre. Il network di FitActive negli anni si è espanso dalla sede di Seveso, ampliando la propria presenza sul territorio italiano fino al raggiungimento delle 200 aperture. E parallelamente ha avviato un percorso di espansione internazionale: oggi infatti è presente anche in Spagna, Svizzera, Romania, Albania, Macedonia del Nord e Brasile.