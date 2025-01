Nel 1834, tutti bramano il controllo della California: i vecchi colonizzatori; il governo appena insediato, che spera nel sostegno del Messico dopo aver servito la corona spagnola; gli oligarchi russi, che usano le loro società in combutta con gli americani; i francesi, che non vogliono rinunciare al controllo del ricco territorio; i neonati Stati Uniti d'America. Le vittime di questa lotta sono sempre le stesse: i più deboli. I nativi indiani, alcuni dei quali vivono in condizioni di semi-schiavitù nelle missioni, e altri, liberi; i lavoratori messicani, sfruttati e privati dei diritti civili dal governo; gli immigrati di ogni etnia e origine, venuti in California in cerca di opportunità. La speranza del Pueblo de Los Angeles è riposta nella memoria di un eroe millenario, ora reincarnato nel giovane Diego de la Vega. Tempi nuovi richiedono nuovi eroi.