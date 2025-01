Lo Zoo di 105: a teatro come in radio, l’effetto è travolgente

03 FEBBRAIO 2025 - BRESCIA - TEATRO CLERICI (SOLD OUT)

04 FEBBRAIO 2025 - PADOVA – GRAN TEATRO GEOX (SOLD OUT)

06 FEBBRAIO 2025 - FIRENZE – TEATRO CARTIERE CARRARA (SOLD OUT)

17 FEBBRAIO 2025 - ROMA - AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

18 FEBBRAIO 2025 - PESCARA - TEATRO MASSIMO

22 FEBBRAIO 2025 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - PALARIVIERA

24 FEBBRAIO 2025 - BARI - TEATRO TEAM

25 FEBBRAIO 2025 - COSENZA - TEATRO RENDANO

26 FEBBRAIO 2025 - CATANIA - TEATRO METROPOLITAN

27 FEBBRAIO 2025 - PALERMO - TEATRO GOLDEN

03 MARZO 2025 - ANCONA - TEATRO DELLE MUSE

04 MARZO 2025 - SAN MARINO - TEATRO NUOVO

09 MARZO 2025 - GENOVA – POLITEAMA GENOVESE (SOLD OUT)

10 MARZO 2025 - BOLOGNA – TEATRO EUROPAUDITORIUM (SOLD OUT)

11 MARZO 2025 - TORINO - TEATRO COLOSSEO (SOLD OUT)

17 MARZO - MILANO - TEATRO ARCIMBOLDI (SOLD OUT)

20 MARZO - PIACENZA - TEATRO POLITEAMA