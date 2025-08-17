Mediaset omaggia Pippo Baudo, lo speciale di Zona Bianca su Rete 4

Mediaset celebra Pippo Baudo con uno speciale di Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi. Appuntamento nella prima serata di Rete 4. Immagini d’archivio, testimonianze inedite, contributi di amici, colleghi e ospiti del mondo dello spettacolo e del giornalismo. Tutto per delineare il ritratto di un grande della televisione, che ha attraversato più mezzo secolo di storia italiana attraverso i suoi programmi sul piccolo schermo. Un uomo che ha creato un modo di intrattenere, diventando celebre anche per la sua capacità di scoprire altri artisti.