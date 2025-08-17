Mediaset omaggia Pippo Baudo, lo speciale di Zona Bianca su Rete 4

Una serata speciale per celebrare uno dei padri della televisione italiana. Appuntamento domenica 17 agosto in prima serata su Rete 4, conduce Giuseppe Brindisi
Mediaset celebra Pippo Baudo con uno speciale di Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi. Appuntamento nella prima serata di Rete 4. Immagini d’archivio, testimonianze inedite, contributi di amici, colleghi e ospiti del mondo dello spettacolo e del giornalismo. Tutto per delineare il ritratto di un grande della televisione, che ha attraversato più mezzo secolo di storia italiana attraverso i suoi programmi sul piccolo schermo. Un uomo che ha creato un modo di intrattenere, diventando celebre anche per la sua capacità di scoprire altri artisti.
